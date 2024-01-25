Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : Lanet


25 Ocak 2024 10:29
SEÇİMLERDE GÖREV ALMAK NE YAPMALIYIZ . !!

KURUMLARA YAZI MI GELİYOR SÜREÇ NASIL İŞLİYOR GİDİP İLÇE SEÇİM KURULUNA MI BAŞVURU YAPILIYOR BU GÖNDERİDE BULUŞALIM FİKİR ALIŞVERİŞİ YAPALIM ARKADAŞLAR HERKESE İYİ ÇALIŞMALAR DİLERİM.


h.ulker
Aday Memur
25 Ocak 2024 12:14
kaymakamlık ya da valilik kurumdan personel listesini istiyor, yeteri kadar personele kura ile görev veriliyor. mazeret bildirip görev almak istemeyenler illaki oluyor , o süreçte il ilçe seçim kuruluna dilekçe vererek görev almak istediğinizi bildirirsiniz ihtiyaç olursa görev verirler.
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