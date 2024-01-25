SEÇİMLERDE GÖREV ALMAK NE YAPMALIYIZ . !!

kaymakamlık ya da valilik kurumdan personel listesini istiyor, yeteri kadar personele kura ile görev veriliyor. mazeret bildirip görev almak istemeyenler illaki oluyor , o süreçte il ilçe seçim kuruluna dilekçe vererek görev almak istediğinizi bildirirsiniz ihtiyaç olursa görev verirler.

kaymakamlık ya da valilik kurumdan personel listesini istiyor, yeteri kadar personele kura ile görev veriliyor. mazeret bildirip görev almak istemeyenler illaki oluyor , o süreçte il ilçe seçim kuruluna dilekçe vererek görev almak istediğinizi bildirirsiniz ihtiyaç olursa görev verirler.