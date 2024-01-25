Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


25 Ocak 2024 11:45
Programcı 3/1 maaş farkı

Merhaba Programcı 3/1 maaş farkı 5728,35 olarak hesaplanmış ama memurlar.nette 6300 diyor yanlış hesaplanmış olabilir mi?


galafan
Aday Memur
25 Ocak 2024 12:03

15inde ne kadar maaş aldınız? eş çocuk yardımı veya bes ödemesi sendika gibi kalemleriniz neler?

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