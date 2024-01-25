Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


25 Ocak 2024 12:25
Büro personeli

MEB'in sözleşmeli büro personeli alımına başvuru yapsam ve olumlu olsa sağlık bakanlığı alıma çıktığında bölümümden iyi bi sayı alırsa ona da başvuru yapabiliyor muyum?


OKYANUSÇİCEĞİ
Aday Memur
25 Ocak 2024 12:53

sözleşmeden sözleşmeye nasıl olcak o hemen


Mepera
Aday Memur
25 Ocak 2024 12:59
osym puaninizla tercih verdiginiz icin puaniniz yanabilir bilginiz Olsun iyi arastirin
Toplam 2 mesaj

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