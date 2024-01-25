Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : E.Kayı Han


25 Ocak 2024 12:34
Cuma namazı
Değerli hocalarım cuma namazlarında fil suresinden nas suresine kadar olan yerleri okusak cemaatten tepki alır mıyız hafız değilim maksat çok uzatmamak

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