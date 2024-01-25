Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


25 Ocak 2024 12:53
Uzman Öğretmenlik 5, Baş Öğretmenlik 15. 3 Yıl Başöğretmenlik yapan emekli edilmeli

Evet, meslekte doğru bir kan akışı, personel politikası şart, kariyer odaklı ancak güç ve temposunu koruyabilen bir anlayış gerekli. Meslekte 2 yıl Başöğretmenlik yapan ya Müdür Müdür yardımcısı olmalı ya da emekli edilmeli


TayfurG01
Memur
25 Ocak 2024 13:02

Erken kalkanın müdür olduğu bir yerde kime ne anlayayım.


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
25 Ocak 2024 13:04

Sen biraz daha uyu :) ruyan yarim kalmis

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