KPSS ve diğer sınavlar \ Özel Sektör (657 Yayınevi desteği ile)
Editörler : F16 Gökçen


25 Ocak 2024 13:31
Havaş'ta Çalışma Şartları Nasıl? (2024)

Merhaba. Havaş ile mülakata gideceğim. Şu an sınav aşamasındayım. Eski konuya nazaran 2024 yılı için bilgi konusu olsun istedim. Benim de çok fazla bilgiye ihtiyacım var. Antalya base için çalışma şartları, vardiya düzeni, insanları, maaş aralığı, dil tazminatı, servis olanakları, yemek olanağı gibi konularda bilgi verebilirseniz sevinirim.

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