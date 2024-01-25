Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


25 Ocak 2024 13:41
eş durumu-boşanma
merhaba, bir arkadaşım eş durumu ile atandığı yerde. 5.5 yıldır çalışmakta. eşiyle boşandığında kadrosu eski yerine mi geçiyor yoksa şu an kaldığı yere mi aktarılıyor?

zgnzgn
Aday Memur
25 Ocak 2024 15:32
bilen kimse yok mu
Toplam 1 mesaj

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