KPSS ve diğer sınavlar \ Özel Sektör (657 Yayınevi desteği ile)
Editörler : F16 Gökçen


25 Ocak 2024 14:04
İşkur

Arkadaşlar merhaba ben işkurdan online olarak bir otele iş başvurusunda bulundu başvuruda "İnternet sitemizden başvuru yaparak, veya Kurumumuza bizzat gelerek İş ve Meslek Danışmanınızdan alacağınız gönderme formu ile görüşmeye gidebilirsiniz.Gorusmeler yüz yüze gerçekleşecektir."Yaziyor ben şimdi iş gorusmesine mi gitmem gerek yoksa onların telefonunu mu beklemeliyim?


E.Kayı Han
Editor
25 Ocak 2024 14:14

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