Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : E.Kayı Han


25 Ocak 2024 14:05
Atamalar ne zaman belli olur

Diyanet Akademisi Başkanlığının 8 aylık Aday Din Görevlileri Mesleki Eğitimi sona erdi. Dini Yüksek İhtisas ve Dini İhtisas Merkezlerinde mezun olan adaylara yönelik "1. Dönem Aday Din Görevlileri Mezuniyet Töreni"... Atamalar ne zaman belli olur hocalarım

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