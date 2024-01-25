Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


25 Ocak 2024 14:28
DHMİ gys hazırlık

online platformdan çalışan arkadaşlarımız var mı? Data Yayınları şef pozisyonları için yeni kitabını çıkarmış ama koruma ve güvenlik şefi için 3-5 gün sonra çıkaracakmış.

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