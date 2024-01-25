Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


25 Ocak 2024 14:42
Hizmet birleştirmesi yapıp SGK dan emekli olursak göreve iade olduğunda tekrar göreve baslayabilirmi

Herkeze gecnis olsun benim gibi durumda olan insanlarda umarım veerdiginiz cvp lardan faydalanır.Hizmet birleştirmesi yapıp SGK dan işçi emeklisi olunca göreve aide olursak göreve başlamamız da bir engel varmı.( Emekli sandığından emekli olan geri başlıyor ama sorduğum soru hakkında bir bilgi yok ) durumum göreve iade kazandım istinaf bozdu Danıştay 50 ay oldu bir gelişme yok

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