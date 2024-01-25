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Editörler : Lanet


25 Ocak 2024 14:43
Umutluysak Bizimdir

Umutluysak Bizimdir

Aşkın Sultanı;

Merhaba, dünden öte bugün dahaca nasılsınız.

Sizde bizim gibi mutlu ve huzurlumusunuz

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Çiçeği, sol elinizde gördüm sarı renkliydi

Yanyana video ile tıpkı babanız gibiydi

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Ankara'ya gelemedik biz üşümeye başladık

Hava soğudu buralarda hava kış üşüdük biz.

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Adıyaman Menzil köyü şu sıralar sıcakcıktır

Üç aslan bıraktı, babanız o sebeplemidir

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Tariki nakşi kapısındayız mutluysak bizedir

Deli divaneyiz biz biliriz umutluysak bizedir

Meczup Barış

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