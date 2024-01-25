Kurum Değişikliği

kesin bilgi mi hocam aklıma takılan bir soru daha var da ilk atandığım da 13/3 ünden başlamıştım 8. dereceye kadar ilerledim diğer kurumda 10. dereceye atanırsam eğer 13/3 ile 10.derece arasında 3 derece fark var bunu dahil ederler mi peki

kesin bilgi mi hocam aklıma takılan bir soru daha var da ilk atandığım da 13/3 ünden başlamıştım 8. dereceye kadar ilerledim diğer kurumda 10. dereceye atanırsam eğer 13/3 ile 10.derece arasında 3 derece fark var bunu dahil ederler mi peki