Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


25 Ocak 2024 14:47
Kurum Değişikliği
Devlet kurumunda 8/2 derecede görev yaparken kpss ile başka bir kuruma farklı bir kadroda 10. dereceye atandığımızda önceki kurumdaki derecemize intibakı yapılır mı yoksa 10. dereceden mi devam ederiz?

mratanamayan
Aday Memur
25 Ocak 2024 14:57

yapılır


rafetalp44
Aday Memur
25 Ocak 2024 15:07
kesin bilgi mi hocam aklıma takılan bir soru daha var da ilk atandığım da 13/3 ünden başlamıştım 8. dereceye kadar ilerledim diğer kurumda 10. dereceye atanırsam eğer 13/3 ile 10.derece arasında 3 derece fark var bunu dahil ederler mi peki
mratanamayan, 2 saat önce

yapılır

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