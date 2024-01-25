Kurum Değişikliği

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : crops35
Çok Yazılan Konular
Raportör, mütercim, tercüman, çözümleyici, programcı, araştırmacı arkadaşlar bakabilir miGSB unvan değişikliği acil2024 Seçim Görevi Ücretleri3600 ek gösterge ne oldu unutuldu mu?08.09.99 sonrası işe başlayan arkadaşlar lütfen destek veriniz. 1 güne 17-20 yıl fark asla olamaz.Programcı kadrosuna ek ödemeProgramcı ve çözümleyici ek ödeme 5 puan verilmeyecekKurum Değişikliği Geçiş için Tarım ve Orman Bakanlığı DSİ'ye kolaylıkla muvafakat verir mi?Vekil Öğretmenlik ve 4C Tescil Başlangıç Tarihi
Sözlük
Son Haberler
İsveç, Macaristan Başbakanı Orban'ın görüşme teklifini kabul ettiYılın ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladıİYİ Parti İBB Başkan adayı Buğra Kavuncu'dan adaylık açıklamasıAta Parti, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına 'AK Parti kapatılsın' başvurusu yaptı46 bin deprem konutunun kura çekimi 1 Şubat'ta yapılacak
Editörün Seçimi
Röportaj - serpiliBüyükşehir tazminatıTÜİK itirafı hissedilen enflasyon yüzde 129Memurların Kangrene Dönen Sorunları!!Yüzde 2 Sendika Barajı İptal edildiMaaş Günü Bir Memurun Kafasında Dönenler2024 Ocak maaşlarımızı yazalımYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Belediyede düz memur maaşı ne kadardır ?2024 atama tahmini sayı