Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : E.Kayı Han


25 Ocak 2024 15:04
Sözleşmeli personel il içi tayin

Merhabalar hocalarım, eşim 3 ay önce sözleşmeli destek personeli olarak atandı.3 artı 1 e tabi olduğu için eş durumu tayinide olmuyor ancak il içi tayin süresi 6 ay diye biliyorum konu hakkında bilgisi olan varsa paylaşabilir mi teşekkür ediyorum.

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