Açlık sınırı asgari ücreti geride bıraktı

KAMU-AR'ın araştırmasına göre, Ankara?da yaşayan dört kişilik bir ailenin ocak ayındaki açlık sınırı 17 bin 442 lira olurken, miktar 17 bin 2 lira olan asgari ücreti yılın ilk ayında geride bıraktı. Araştırmaya göre, yoksulluk sınırı ise 48 bin 459 liraya yükseldi.

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu'nun Ar-Ge birimi KAMU-AR tarafından yapılan açlık ve yoksulluk araştırmasının sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre, Ankara?da dört kişilik bir ailenin açlık sırını ocak ayında 17 bin 442 liraya kadar yükseldi. 1 Ocak 2024?ten geçerli olmak üzere 17 bin 2 lira olarak belirlenen yeni asgari ücreti yılın ilk ayında geride bırakmış oldu.

Açlık sınırı ocakta bir önceki aya göre 959 lira artarken, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama ise 699 liralık artışta 31 bin 53 liraya çıktı. Her ikisinin toplamından oluşan yoksulluk sınırı ise önceki aya göre bin 658 lira arttı. Son bir yıllık dönemde ise sınırı 7 bin 646 lira, gıda dışındaki ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama 13 bin 855 lira ve yoksulluk sınırı ise 21 bin 501 liralık artış kaydetti.

Dört kişilik bir ailenin yoksunluk hissi çekmeden yaşayabilmesi için yapması gereken gıda ile gıda dışı harcamaların toplam tutarını gösteren yoksulluk sınırı ise, ocakta bin 658 lira daha artarak 48 bin 495 liraya yükseldi. Yoksulluk sınırında, son bir yıllık dönemdeki artış ise 21 bin 501 lira olarak gerçekleşti.

Kaynak: g*ztemmur