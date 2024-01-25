Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


25 Ocak 2024 15:19
Ocak Enflasyon Farkı en az % 12 Çıkacak

Bırakın ocak ayı zamlı maaş sonrasını bu ayın başından itibaren gıdadan giyime, iplikten iğneye zam yağmuru hızla artmaya devam ediyor. Market çalışanlarına sordum ne bu her gün fiyat değişip duruyor diye, çalışanın verdiği cevap günlük olduğu gibi bazı ürünler 2-3 saatte zamlanıyor bizde etiket değiştirip çıkarmaktan yoruluyoruz dedi. Yani birde hızla enflasyonu düşüreceğiz diyen politikacılar var onlara göre düşücekse TUİK her ne olursa olsun % 0-2 arasında açıklama yapar konu kapanır.


Osmanlı1903
Memur
25 Ocak 2024 15:22

Yıllık 42 bekliyor sen 12 diyorsun hayatta çıkmaz 6 yaparlar max


civciv kız
Daire Başkanı
25 Ocak 2024 15:25

bana baksana sen, yazının sonunda ne demişim % 0-2 arasında açıklanır yazdım okumadın mı?

Osmanlı1903, 1 saat önce

Yıllık 42 bekliyor sen 12 diyorsun hayatta çıkmaz 6 yaparlar max


üstad45
Aday Memur
25 Ocak 2024 15:29

civciv sakin ol atarlanma hemen

civciv kız, 1 saat önce

bana baksana sen, yazının sonunda ne demişim % 0-2 arasında açıklanır yazdım okumadın mı?

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