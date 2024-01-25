Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


25 Ocak 2024 15:23
Sözleşmeli öğretmen kademe

Sözleşmeli öğretmenlikte geçen süreler 2 yıla 1 ve 8 yıla 1 kademe uygulamasında dikkate alınır mı arkadaşlar


al bi de burdan yakö
Aday Memur
25 Ocak 2024 16:28

Maalesef alınmıyor. Ayrıca Haziran 2023'ten önce atandıysanız 2 yıla bir kademe alamazsınız. 8 yıla bir kademe alabilirsiniz.

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