Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Ocak 2024 15:31
İçişleri Bakanlığına bağlı hangi kurumu önerirsiniz

arkadaşlar iç işleri bakanlığı içinde geçilebilecek en güzel kurum hangisi sizce -Afad -nüfus -göç idaresi -tavsiye


Yalcn19
Aday Memur
25 Ocak 2024 15:58
nüfus tek geçerim

memet453829
25 Ocak 2024 16:01
yalcn19 abim suanda nufustamı çalışıyorsun yada orada çalışan biri varsa bilgi verebilirim -3/3DERECE kademesindeyim bu bana nüfusta şeflik vs verilirmi
Yalcn19, 44 dk. önce
nüfus tek geçerim

memuraday-y
Şef
25 Ocak 2024 16:41

emniyet genel müdürlüğü rahat değil mi ?

Toplam 3 mesaj

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