Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


25 Ocak 2024 15:46
Ekders geriye dönük

Kasım 2021de okul temelli mesleki gelişim kapsamında okulumdaki öğretmenlere yönelik verdiğim 9 saatlik seminerin ekdersi idarenin seminer başvurusunu doğru zamanda yapmaması yüzünden ödenmedi. Dys evrağım vs yok sadece ilçe mem'e attığım planlar var. Dilekçe ile bu ekdersimi almam mümkün mü


düşler mevsimi
Aday Memur
25 Ocak 2024 16:32

benim bildiğim kadarıyla mali yıl geçtikten sonra geriye dönük ödeme alınamıyor.Yani siz 2021 yılı bitmeden başvursaydınız geriye dönük ek dersinizi alırdınız.Ancak artık 2024e girdik,3 yıl geçmiş üzerinden..almanız zor görünüyor gibi..tabi yine bilgisi olan varsa size yardımcı olsun hocam.


difficulties
Daire Başkanı
25 Ocak 2024 16:37

Evrak varsa alırsınız da 160?170 lira eder.

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