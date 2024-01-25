Ekders geriye dönük

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : "eskiyara"Pangaea
Çok Yazılan Konular
Başöğretmenler ek dersi de arttırımlı alabilmeliÖğretmen ile Başöğrt arası 7-8bin TL maaş farkı olması adaletli mi?Meb büro personeli olarak çalışan var mı?Yönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?FarklarBüyükşehirde çalışan memurlara kira yardımı08.09.99 sonrası işe başlayan arkadaşlar lütfen destek veriniz. 1 güne 17-20 yıl fark asla kabul ediÖğretmenler neden birbirine düşmanYurtdışından Türkiye ye memur olarak geçiş hakkı varmı?Ders saatleri 30 dk olsun. Haftalık ders sayısı azalsın
Sözlük
Son Haberler
İsveç, Macaristan Başbakanı Orban'ın görüşme teklifini kabul ettiYılın ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladıİYİ Parti İBB Başkan adayı Buğra Kavuncu'dan adaylık açıklamasıAta Parti, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına 'AK Parti kapatılsın' başvurusu yaptı46 bin deprem konutunun kura çekimi 1 Şubat'ta yapılacak
Editörün Seçimi
Röportaj - serpiliBüyükşehir tazminatıTÜİK itirafı hissedilen enflasyon yüzde 129Memurların Kangrene Dönen Sorunları!!Yüzde 2 Sendika Barajı İptal edildiMaaş Günü Bir Memurun Kafasında Dönenler2024 Ocak maaşlarımızı yazalımYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Belediyede düz memur maaşı ne kadardır ?2024 atama tahmini sayı