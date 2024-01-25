Adalet Bakanlığı Personel Alımları

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : E.Kayı Han
Çok Yazılan Konular
Hakim mobing hakkında , bana ne yaptırımda uygulayabilirTayini çıkanlara tebliğ geldi mi?Promosyonlar tekrar güncellenecek haberi hakkındaİnfaz koruma memurluğundan TDS'e geçmekYazı işleri ve icra müdür ve yardımcıları8 yıl ardından 1 yanCTE Ünvan değişikliği sonuçlarıkademe derece hesaplamaEş durumu tayini
Sözlük
Son Haberler
İsveç, Macaristan Başbakanı Orban'ın görüşme teklifini kabul ettiYılın ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladıİYİ Parti İBB Başkan adayı Buğra Kavuncu'dan adaylık açıklamasıAta Parti, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına 'AK Parti kapatılsın' başvurusu yaptı46 bin deprem konutunun kura çekimi 1 Şubat'ta yapılacak
Editörün Seçimi
Röportaj - serpiliBüyükşehir tazminatıTÜİK itirafı hissedilen enflasyon yüzde 129Memurların Kangrene Dönen Sorunları!!Yüzde 2 Sendika Barajı İptal edildiMaaş Günü Bir Memurun Kafasında Dönenler2024 Ocak maaşlarımızı yazalımYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Belediyede düz memur maaşı ne kadardır ?2024 atama tahmini sayı