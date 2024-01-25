Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


25 Ocak 2024 15:58
Adalet Bakanlığı Personel Alımları

Merhaba, iyi günler. Eğitim fakültesi lisans mezunuyum. Kpss puanım 75 hangi bölümlere başvuru yapabilirim bilgi edinmek istiyorum. Adalet bakanlığı alımları ne zaman oluyor genelde bilgi sahibi varsa öğrenmek istiyorum.

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