Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


25 Ocak 2024 16:04
Memurluktan Üniversiteye Geçiş

Merhaba, bir bakanlıkta kadrolu memurum, bir devlet üniversitesine doktor öğretim üyesi olarak atanacağım inşallah. Muvafakat ile istifa arasında tam olarak ne farklar var? Ayrıca muvafakat süresi ne kadar sürüyor bilgisi olan var mı?

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