Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


25 Ocak 2024 16:09
Çorum İsiklip Belediyesi

Belediyenin açmış olduğu ilana başvurdum puanım sıralamaya yetiyor hatta ilk sırada olmam lazım fakat ismim sonuçlarda yayımlanmadı aradım söyledim mail attım dönüş yok ne yapmak gerekiyor

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