Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : Lanet


25 Ocak 2024 16:14
kurum değişikliği
merhaba arkadaşlar 25 Aralık'ta muvakatname isteğinde bulunuldu çalıştığım bakanlığa ve çalıştığım bakanlık 22 ocakta muvafakatname verdi. Atama islemi nasıl oluyor.Bilgi verebilirsiniz.

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