Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


25 Ocak 2024 16:16
Temmuz 2005te 35 yıl hizmeti olan bir mühendisin emekli ikramiyesi 468 lot Siemens hissesi ediyordu.

44,361,45 TL olan ikramiye o tarihte 27.485,41 Euro ediyor. Bu kadar Euronun o tarihteki ederi de 468 lot Siemens hissesi.

Hisse bugün 167,5 Euro ve yüzde 2,81 temettü veriyor.

Koskoca devlet basit bir firmanın nasıl gerisinde kalır akıl alır gibi değil.

Aynı tarihte ünv mezunu 35 yıl hizmeti olan memur, şef, müdür emeklisinin ikramiyesi 359 lot Siemens hissesi alıyor.

Yetkili sendikayı göreve davet ediyoruz.


Kalet
Daire Başkanı
25 Ocak 2024 16:26

Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir Siemens kadar başarı gösteremiyor mu?


cetek
Şef
25 Ocak 2024 16:32

30 sene çalışmış uzman doktor şu abda emekli olsa alacağı ikramiye 650 bin tl. Emeklilik sistemi çoktan iflas etti haberiniz yok.


Kalet
Daire Başkanı
25 Ocak 2024 16:39

Hangi hisseye yatırım yapayım diye bakınırken 2005te vaziyetler neymiş diye bakayım dedim. Ulaştığım verileri buradaki arkadaşlar ile paylaşmak istedim.

cetek, 10 dk. önce

30 sene çalışmış uzman doktor şu abda emekli olsa alacağı ikramiye 650 bin tl. Emeklilik sistemi çoktan iflas etti haberiniz yok.

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