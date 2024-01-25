Temmuz 2005te 35 yıl hizmeti olan bir mühendisin emekli ikramiyesi 468 lot Siemens hissesi ediyordu.

44,361,45 TL olan ikramiye o tarihte 27.485,41 Euro ediyor. Bu kadar Euronun o tarihteki ederi de 468 lot Siemens hissesi.

Hisse bugün 167,5 Euro ve yüzde 2,81 temettü veriyor.

Koskoca devlet basit bir firmanın nasıl gerisinde kalır akıl alır gibi değil.

Aynı tarihte ünv mezunu 35 yıl hizmeti olan memur, şef, müdür emeklisinin ikramiyesi 359 lot Siemens hissesi alıyor.

Yetkili sendikayı göreve davet ediyoruz.