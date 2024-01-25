Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


25 Ocak 2024 16:17
Muvafakat ile üst ünvana geçiş

Üniversitede 2 yıllık hizmetli memurum belediyeye tekniker olarak geçmek istiyorum üniversitenin onay vermeme ihtimali var mı? mahkemede kazanma şansım nedir? ve de yıl problemine takılır mıyım? bilen varsa yardımcı olursa sevinirim.. saygılar


umutcanguler1035
25 Ocak 2024 16:35

Üst kadro olduğundan muvafakat alırsın. Vermezse dava açıp hakkını alabilirsin.

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