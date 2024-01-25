Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


25 Ocak 2024 16:18
Sözleşmeli personel eski SGK günlerini birlestirme

Sözleşmeli personel olarak ise başladım daha önce özel sektör de 2600 gün prim günüm var birleştirebilir miyim birlestirsem eğer kadroya geçtiğimide kademe ilerlemesi ne faydası olur mu başka olarak bana faydası ve zararı ne olur bilgisi olan yazabilir mi

Çok Yazılan Konular

Hakim mobing hakkında , bana ne yaptırımda uygulayabilirTayini çıkanlara tebliğ geldi mi?Promosyonlar tekrar güncellenecek haberi hakkındaİnfaz koruma memurluğundan TDS'e geçmekYazı işleri ve icra müdür ve yardımcıları8 yıl ardından 1 yanCTE Ünvan değişikliği sonuçlarıkademe derece hesaplamaEş durumu tayini

Sözlük

ihtiras para mevki 1 kızmabirader 2 röportaj serisi 1 ios 17.4 1 ağlamıyorum sadece gözüme toz kaçtı 2 gaffar okkan 1 MAJÖR DEPRESYON 1 zengin koca 3 Minyon 4 termodinamik 1

Son Haberler

İsveç, Macaristan Başbakanı Orban'ın görüşme teklifini kabul ettiYılın ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladıİYİ Parti İBB Başkan adayı Buğra Kavuncu'dan adaylık açıklamasıAta Parti, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına 'AK Parti kapatılsın' başvurusu yaptı46 bin deprem konutunun kura çekimi 1 Şubat'ta yapılacak

Editörün Seçimi

Röportaj - serpiliBüyükşehir tazminatıTÜİK itirafı hissedilen enflasyon yüzde 129Memurların Kangrene Dönen Sorunları!!Yüzde 2 Sendika Barajı İptal edildiMaaş Günü Bir Memurun Kafasında Dönenler2024 Ocak maaşlarımızı yazalımYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Belediyede düz memur maaşı ne kadardır ?2024 atama tahmini sayı