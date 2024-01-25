Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


25 Ocak 2024 16:29
EŞ DURUMU

Merhabalar 01.09.2020 tarihinde bir üniversiteye büro personeli olarak atandım 15.04.2023 tarihinde kadroya gectim ( süre gözetilmeksizin kadroya geçenlerle beraber)Eşim başka bir üniversiteye (üst kadroya) atandı muvafakatını aldı göreve başlayacak . Benım sorum şu eş durumu için nakıl olmak için 4. senemi mı tamamlamalıyım yoksa kadroya geçtıkten sonra 1. senemi mi doldurmam yanı sonradan kadroya geçen 3+1 sistemle durumumuz aynı mı bu durumu yaşayan ya da fikri olan var mı herkse başka yorum yapıyor ama önümüzde örnek yok malesef şimdiden teşekkürler.

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