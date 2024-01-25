KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


25 Ocak 2024 16:42
EŞ DURUMU

Merhabalar 01.09.2020 tarihinde bir üniversiteye büro personeli olarak atandım 15.04.2023 tarihinde kadroya gectim ( süre gözetilmeksizin kadroya geçenlerle beraber)Eşim başka bir üniversiteye (üst kadroya) atandı muvafakatını aldı göreve başlayacak . Benım sorum şu eş durumu için nakıl olmak için 4. senemi mı tamamlamalıyım yoksa kadroya geçtıkten sonra 1. senemi mi doldurmam yanı sonradan kadroya geçen 3+1 sistemle durumumuz aynı mı bu durumu yaşayan ya da fikri olan var mı herkse başka yorum yapıyor ama önümüzde örnek yok malesef şimdiden teşekkürler.

Çok Yazılan Konular

Ziraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)Tüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.Belediyede mi üniversitede mi memura daha çok maaş verilir ?Kultur ve turizm bakanligi sozlesmeli personel alimi 2024Gsb gençlik çalışanı alımı sonuçlarıMemurluktan sözleşmeliye geçiş sorunları (yardım)Arkadaşlar kpss lisans pegem tg 2 paragraf?36 kişilik kültür ve turizm bakanlığı i.i.b.f büro personeli alımında hangi ili tercih edeceksiniz?İMMİB 2023 Yılı Personel Alımında Yaşanan GaripliklerDenemelerde kaç net yapıyorsunuz ?

Sözlük

pişkin 2 ağlamıyorum sadece gözüme toz kaçtı 2 Editörden arkadaşlık teklifi almak 26 kiralık katil 1 Çapkın erkek 4 Öksürük senfonisi 2 termodinamik 1 zengin koca 2 memuriyetin güzel yanları 1 beynelmilel 1

Son Haberler

Beyaz et sektöründe faaliyet gösteren 10 teşebbüs hakkında rekabet soruşturması açıldıTBMM'de işçi emekli aylıklarına yapılacak artış kabul edildiİBB Başkan adayı Kurum, 'Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu Toplantısı'nda konuştu: (1)Borsa günü yükselişle tamamladıSiirt'te rahatsızlanan 81 yaşındaki kadın, ekiplerin karla mücadelesiyle hastaneye ulaştırıldı

Editörün Seçimi

Röportaj - serpiliBüyükşehir tazminatıTÜİK itirafı hissedilen enflasyon yüzde 129Memurların Kangrene Dönen Sorunları!!Yüzde 2 Sendika Barajı İptal edildiMaaş Günü Bir Memurun Kafasında Dönenler2024 Ocak maaşlarımızı yazalımYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Belediyede düz memur maaşı ne kadardır ?2024 atama tahmini sayı