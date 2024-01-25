Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35



Becayiş istiyor
25 Ocak 2024 16:58
Engelli belediye çalışanları

selam arkadaşlar bildiğiniz gibi mahalli idarelerde tayin hakkı yok bu problemi aşabilmek adına karşılıklı geçiş yapmak isteyenler varsa özelime yazabilirler bilgilendirme ve uygun olan bir konum olduğunda değerlendirebiliriz özelime yazabilirsiniz.

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