Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Ocak 2024 17:08
Cefakar ve vefakar Polis emeklilerin sesini duyun

Yıllarca vatanı için canla başla mesai yapan değerli polis emeklileri selamlıyorum. Ülke için canı pahasına canını vererek şehit olan Aziz şehitlerimizi anıyor gazilerimize Rabbim den acil şifalar diliyorum konu vatansa gerisi teferruat tır anlayışıyla hizmet edip Emekli olan çok değerli polis emeklilerini unutmayın biz üzerimize düşeni tam anlamıyla yaptık sıra çok değerli devlet büyüklerimiz de biz sadaka hakkımızı istiyoruz


karabatak28
Aday Memur
25 Ocak 2024 17:10
onlarında çok umurunda
Toplam 1 mesaj

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