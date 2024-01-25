Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


25 Ocak 2024 17:23
Veteriner sağlık teknikeri
veteriner fakültesi hastanelerine kpss ile atama oluyor mu?

Çok Yazılan Konular

eş tayini alt bölge tayini karar verme kimin yetkisinde ? 3+1 EŞ DURUMUServis farki paylasmakKul selamı ile hastaneye gelip Allah'tan şifa bekleyenler.3+1 eş durumu ocakta açılır mı?2023 yılı sağlıkta unvan değişikliği tercih ve sonrası tüm işleyişDilekçem bakanlığa gonderilmiyortibbi sekreter gorev tanimieş durumu-boşanma

Sözlük

dolunay 2 yüksek lisans tezi 4 halit Ertuğrul 1 cerne abbas figürü 1 iyi niyeti kaybetmek 4 hakaret avcılığı 5 sude 1 eritem 1 Çapkın erkek 4 40 lı yaşlardaki kadınlar 11

Son Haberler

Beyaz et sektöründe faaliyet gösteren 10 teşebbüs hakkında rekabet soruşturması açıldıTBMM'de işçi emekli aylıklarına yapılacak artış kabul edildiİBB Başkan adayı Kurum, 'Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu Toplantısı'nda konuştu: (1)Borsa günü yükselişle tamamladıSiirt'te rahatsızlanan 81 yaşındaki kadın, ekiplerin karla mücadelesiyle hastaneye ulaştırıldı

Editörün Seçimi

Röportaj - serpiliBüyükşehir tazminatıTÜİK itirafı hissedilen enflasyon yüzde 129Memurların Kangrene Dönen Sorunları!!Yüzde 2 Sendika Barajı İptal edildiMaaş Günü Bir Memurun Kafasında Dönenler2024 Ocak maaşlarımızı yazalımYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Belediyede düz memur maaşı ne kadardır ?2024 atama tahmini sayı