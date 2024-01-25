Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Ocak 2024 17:23
Danıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımı

Dosyası Danıştay'a geçmiş AYM ye geçmiş arkadaşlar için açılmıştır.


Rüyamısın
Şef
25 Ocak 2024 17:35

Hayırlı olsun sayfamız inşallah en yakın zamanda tüm masumların iade oldum yazılarından sonra arsivin en derinliklerine iner bu sayfa


mervan_21
Aday Memur
25 Ocak 2024 17:41

İsabet olmuş. En kısa zamanda burada iade haberleri duyarız inşallah


679Khkli78
Aday Memur
25 Ocak 2024 18:19

Sayfa tum masumlara hayirli olsun insallah iade haberlerimiz bu sayfa ya nasip olur


se2424
Genel Müdür
25 Ocak 2024 19:09
bir kaç seneye kalmaz aihm iade sayfası açılır

mlkshn13
Aday Memur
25 Ocak 2024 19:18

Allhtan ümidimiz ve duamız en erken bitecek sürede bu hukuksuzluğun bir an önce bitmesi

se2424, 40 dk. önce
bir kaç seneye kalmaz aihm iade sayfası açılır

mlkshn13
Aday Memur
25 Ocak 2024 19:24

Danıştay'da ki dosyada Yeni kodlamaları eklenen arkadaşlar varmış.kodlama zaten hukusuzdu


Pelegrinli
Aday Memur
25 Ocak 2024 19:38

Yeni sayfa hayırlı olsun 30 temmuz 2022 ihraç edildim dosya Danıştay da esastan havale edildi yazıyor yaklaşık 40 gün oldu kod SC scb scd bekliyoruz bakalım neler olacak

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