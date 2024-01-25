KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


25 Ocak 2024 17:42
Kültür turizm bakanlığına atanır gitmezsek ogretmenlik için tercih yapabilirmiyi?

2022 kpss puani ile tercih yapıp kültür turizm bakanlığı sozlesmeli personel alımı ile atanıp gitmezsek .2023 kpss puani ile ogretmenlik için tercih yapabilir miyiz?


test4
Aday Memur
25 Ocak 2024 18:29

nasipte varsa tercih yapabilirsin. ama nasibin yoksa elden ne gelir.

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