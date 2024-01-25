Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


25 Ocak 2024 17:48
Sivas Cumhuriyet üniversitesi arşiv soruşturması

Sivas Cumhuriyet üniversitesi arşiv soruşturması sonuçlanan var mı aranan oldu mu ne zaman başlarız işe


lastcheva
Aday Memur
25 Ocak 2024 18:14

Evrak teslim edeli kaç gün oluyor


Tripli can
25 Ocak 2024 18:22

Asildim ben. 12 ocak'ta evrak teslimi son günüydü

Toplam 2 mesaj

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