Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


25 Ocak 2024 17:56
Anadolu üniversitesi sınav görevi
Arkadaşlar ilk defa geçen hafta augis sınav görevi aldım sınav ücretleri ne zaman yatırıyorlar bilgisi olan var mı?

Kaknüsçe
Aday Memur
25 Ocak 2024 17:58
haftaya çarşamba-perşembe yatar. Genelde öyle yatırılıyor.

Afitaper96
Aday Memur
25 Ocak 2024 18:06
Tşk ederim
Kaknüsçe, 2 saat önce
haftaya çarşamba-perşembe yatar. Genelde öyle yatırılıyor.

Canahber
Aday Memur
25 Ocak 2024 18:08
yarın yatmaya başlar.
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