Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


25 Ocak 2024 17:59
Askerlik Sevk İşlemleri Devam Ediyor Ne Demek?

İyi günler, askerlikten muaf tutulmak için rapor almak istedim. İlk önce hekimime ardından hastanede bütün muayenelerimi tamamlayıp kurula gittim. Doktor barışta ve seferde askerliğe elverişlidir kararı verdi, ama MSB onayı gerekiyordu.3 haftanın ardından e-devlet'e girdiğim zaman yoklama kaçağı olduğum gözüküyordu. Yoklama başvurusuna tıkladığım zaman "Yoklama işlemleriniz devam etmektedir" diye yazıyor. Askerlik durum belgesini sorgulamak istediğim zaman 3 aya kadar askerlik ile ilişkisi yok diye belirtilmiş. Her tarafta farklı bir şey yazıyor. Bunun için ne yapmam gerek? Askerlik şubeye gidip itiraz mı etmem gerekiyor, eğer itiraz edeceksem nasıl itiraz etmeliyim? Ne gibi bir yol izlemeliyim? Teşekkürler.


Die4Freedom
Aday Memur
25 Ocak 2024 18:55

Ben de askerlikten muafiyet sürecimi 29 Aralık'da başlattım. Heyete girdim, savaşta ve barışta askerliğe elverişli değildir kararı çıktı. 23 Ocak'a kadar yoklama kaçağı görünüyordum e-devlette. 2 gün önce muaf olarak göründüm. Askerlik şubesine sorduğumda dikkate almamam gerektiği söylenmişti.

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