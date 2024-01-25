Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


25 Ocak 2024 18:35
Görev yazısına istinaden

Görev yazısında poliklinik numarası yazabilir mi? Poliklinik 1 veya 2 gibi ?

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