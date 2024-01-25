Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


25 Ocak 2024 18:45
KİT?TEN MUHAFAZAYA GEÇİŞ
Kit kurumundan GSB büro personeline geçenler oldu birkaç ay önce unvan değişikliği vs olmadan. gsb personel dairesi geçişleri onaylamış. Bizlik sorun yok o yasak kitler arası geçişleri ve merkezi alımları kapsıyor demiş. Ticaret Bakanlığına da geçilebilir mi daha önce kitten muhafazaya falan geçen oldu mu ?

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