KİTTEN MUHAFAZAYA GEÇİŞ

Kit kurumundan GSB büro personeline geçenler oldu birkaç ay önce unvan değişikliği vs olmadan. gsb personel dairesi geçişleri onaylamış. Bizlik sorun yok o yasak kitler arası geçişleri ve merkezi alımları kapsıyor demiş. Ticaret Bakanlığına da geçilebilir mi daha önce kitten muhafazaya falan geçen oldu mu ?

Kit kurumundan GSB büro personeline geçenler oldu birkaç ay önce unvan değişikliği vs olmadan. gsb personel dairesi geçişleri onaylamış. Bizlik sorun yok o yasak kitler arası geçişleri ve merkezi alımları kapsıyor demiş. Ticaret Bakanlığına da geçilebilir mi daha önce kitten muhafazaya falan geçen oldu mu ?