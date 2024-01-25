Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


25 Ocak 2024 18:58
Hizmet Birleştirme Hakkında

Merhaba, geçen sene kit'e atandım. daha önceden 9 yıl özel sektörde sigortam vardı ve hizmet birleştirmesi yaptım. 10 yılı geçmesi sebebiyle önce 30 gün izin verdiler şimdi geri aldılar. Hizmet birleştirmesinde kademe yükselmiyor ama yıllık izni etkiliyor diye biliyordum. Konu hakkında bilgilendirebilecek birisi var mıdır?

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