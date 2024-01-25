Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


25 Ocak 2024 19:36
İşçiler tarafından alay konusu olmak

Taşerondan kadroya geçirilen bir işçi düz memur maaşını bir yerden duymuş. Aaaa yazık siz o kadar az mı alıyorsunuz diye alay etti.

Size bedavadan kadro veren ve sizi hala masa başında çalıştıranlara yazıklar olsun.

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