Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Ocak 2024 20:24
Yeni polis meslek hayatı boyunca ne gibi zorluklarla karşılaşır

Nişanlı ve yeni polis olacak biri Meslek hayatı boyunca ne gibi zorluklarla karşılaşır aile içi sıkıntı çok yaşanır mı nişanlım da sağlık bakanlığında hemşire


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Aday Memur
25 Ocak 2024 20:43

Nöbetleri aynı zamana denk getirirseniz problem yok. Öğretmen eş en iyisi polis için. Meslek olarak.

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