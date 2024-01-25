Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


25 Ocak 2024 20:29
Sınıf değişikliği

K/A İstihkam sınıfı astsubayım. Periyodik muayene de B58F2 tanısı konuldu. Sonucu ne olur acaba

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