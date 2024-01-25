Trafik branşında iş yapamaz hale geldik

seninle çalışmak isterdim, bulamadım senin gibi arkadaş , olmadı gereken bu, biz de gelene geç demiyoruz tabi, ama zorlanıyorum

seninle çalışmak isterdim, bulamadım senin gibi arkadaş , olmadı gereken bu, biz de gelene geç demiyoruz tabi, ama zorlanıyorum

iyilikiyidir01, 41 dk. önce Bu mesleğe girmeyecektin resmen görevini yapmadığını iltimas gösterdiğini itiraf etmişsin. sürüleceksin ama kendinden ödün vermeyeceksin açık ve net