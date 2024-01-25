Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Ocak 2024 20:48
Trafik branşında iş yapamaz hale geldik

trafikde çalışıyorum, artık insanlarımız polisi dinlemez oldu, neredeyse her olayda biryerleri arayıp bir şekilde ayrıcalık istiyorlar. siyaset çok fazla müdahale ediyor, tanıdığı olan sıyrıldı mı biz de vicdan yapıp garibana yazmiyoruz , boylelikle iş yapamaz hale geldik, işlerimiz de basedemiyor , fırsatını bulsam bir dakika durmam meslekte


iyilikiyidir01
Memur
25 Ocak 2024 21:59
Bu mesleğe girmeyecektin resmen görevini yapmadığını iltimas gösterdiğini itiraf etmişsin. sürüleceksin ama kendinden ödün vermeyeceksin açık ve net

Nalbant1
Memur
25 Ocak 2024 22:02
seninle çalışmak isterdim, bulamadım senin gibi arkadaş , olmadı gereken bu, biz de gelene geç demiyoruz tabi, ama zorlanıyorum
iyilikiyidir01, 41 dk. önce
Bu mesleğe girmeyecektin resmen görevini yapmadığını iltimas gösterdiğini itiraf etmişsin. sürüleceksin ama kendinden ödün vermeyeceksin açık ve net

Nalbant1
Memur
25 Ocak 2024 22:05
bak şimdi, bir araca ikinci parktan ceza yazdım , sen ödeyeceksin dendi, tabiki ödemedim, bunun söylendiği ortamı düşün
iyilikiyidir01, 41 dk. önce
Bu mesleğe girmeyecektin resmen görevini yapmadığını iltimas gösterdiğini itiraf etmişsin. sürüleceksin ama kendinden ödün vermeyeceksin açık ve net

parismoskovalondra
Aday Memur
25 Ocak 2024 22:06
ya yürü git hayatında kaç kere sürüldün oyun mu zannediyorsun bunu liseli falan mısın. Konuyu açan arkadaş, suç teşkil eden durumları üstlerine bildirceksin kardeşim yapcak bi şey yok.
iyilikiyidir01, 41 dk. önce
Bu mesleğe girmeyecektin resmen görevini yapmadığını iltimas gösterdiğini itiraf etmişsin. sürüleceksin ama kendinden ödün vermeyeceksin açık ve net

Gydm
Müsteşar Yardımcısı
25 Ocak 2024 22:19
kardeşim GARİBANA YOKSULA CEZA YAZILMAZ git godama yaz gücün yetiyorsa adamın üç kuruşuna da sen göz dikme zengin için önemi yoktur o cezasnın ama garibanın ahını almayın... bu trafikçilik büyük hak işi onu gönderdin bunu neden göndermiyorsun yazıyorsun. gelen giden beddua ediyo birinin bedduası tutar bedeli ağır olur

Nalbant1
Memur
25 Ocak 2024 22:20
garibana da biz yazmıyoruz dedik ya
Gydm, 21 dk. önce
kardeşim GARİBANA YOKSULA CEZA YAZILMAZ git godama yaz gücün yetiyorsa adamın üç kuruşuna da sen göz dikme zengin için önemi yoktur o cezasnın ama garibanın ahını almayın... bu trafikçilik büyük hak işi onu gönderdin bunu neden göndermiyorsun yazıyorsun. gelen giden beddua ediyo birinin bedduası tutar bedeli ağır olur
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