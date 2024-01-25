Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


25 Ocak 2024 20:56
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında çalışan var mı?
Merhabalar ÇSGB hakkında bilgi verebilecek olan var mı? Teşkilat yapısı, tayin, özlük hakları, sözleşmeli personele bakış açıları hakkında bilgi verebilecek olan var mı acaba aranızda?

buzadam70
Aday Memur
25 Ocak 2024 22:16

Bende bir kadrolu memur olarak sorayım kodroyu bırakıp çsgb çalışmaya değer mi avantajları neler. internette 39 bin maaş yazmışlar diğer memurlardan farklı mı alıyorlar. Ankarada yaşamak nasıl maaş yetiyor mu. İş yoğunluğu stresi nasıl. Tayin kolay mı taşrada kendi memleketimizde birimleri var mı?


dido00
Aday Memur
25 Ocak 2024 22:28
Bende kadrolu memurum bende tam olarak yazdıklarınızı merak ediyorum ama hiç bilgi bulamadım. Ankarada yaşama için bilgi verebilirim ama. Şu an kira fiyatları ortalama 12-18 bin arasında değişiyor. Semte göre daha uygun yada daha yüksek fiyatlı evler var. Büyükşehirlerde hayat (her anlamda) diğer şehirlere göre daha pahalı. Maaş yetiyor mu konusunda bi nebze aydınlatmıştır diye düşünüyorum.
buzadam70, 24 dk. önce

Bende bir kadrolu memur olarak sorayım kodroyu bırakıp çsgb çalışmaya değer mi avantajları neler. internette 39 bin maaş yazmışlar diğer memurlardan farklı mı alıyorlar. Ankarada yaşamak nasıl maaş yetiyor mu. İş yoğunluğu stresi nasıl. Tayin kolay mı taşrada kendi memleketimizde birimleri var mı?

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