Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında çalışan var mı?

Bende kadrolu memurum bende tam olarak yazdıklarınızı merak ediyorum ama hiç bilgi bulamadım. Ankarada yaşama için bilgi verebilirim ama. Şu an kira fiyatları ortalama 12-18 bin arasında değişiyor. Semte göre daha uygun yada daha yüksek fiyatlı evler var. Büyükşehirlerde hayat (her anlamda) diğer şehirlere göre daha pahalı. Maaş yetiyor mu konusunda bi nebze aydınlatmıştır diye düşünüyorum.

Bende kadrolu memurum bende tam olarak yazdıklarınızı merak ediyorum ama hiç bilgi bulamadım. Ankarada yaşama için bilgi verebilirim ama. Şu an kira fiyatları ortalama 12-18 bin arasında değişiyor. Semte göre daha uygun yada daha yüksek fiyatlı evler var. Büyükşehirlerde hayat (her anlamda) diğer şehirlere göre daha pahalı. Maaş yetiyor mu konusunda bi nebze aydınlatmıştır diye düşünüyorum.