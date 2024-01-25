Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


25 Ocak 2024 20:58
Malatya ve Hatay'a tayini çıkanların ilişiğinin kesilmesi

Hatay ve Malatya iline tayini çıkıp giyabinde ilişik kesilen iller oldu mu

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