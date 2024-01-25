Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


25 Ocak 2024 21:15
aynı hastanedeki eş hemşirelerin nöbeti
eşimle beraber aynı hastanede hemşire olarak çalışıyoruz fakat nmbet listemiz ayarlanmıyor bunla ilgili yasal bir hak varmı nerden bakabilirim

kykdr
Aday Memur
25 Ocak 2024 21:19
böyle bir hakkınız yok , sorumlularınızdan destek isteyebilirsiniz

lovecrescent
Aday Memur
25 Ocak 2024 21:24
https://www.milliyet.com.tr/amp/yerel-haberler/aydin/calisan-eslerin-nobet-sorunu-cozuluyor-10852594
kykdr, 1 saat önce
böyle bir hakkınız yok , sorumlularınızdan destek isteyebilirsiniz
Toplam 2 mesaj

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