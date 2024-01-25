Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


25 Ocak 2024 21:16
E-Bordro

Ocak ve Temmuz aylarında çift bodro görünmesi maaş farkından değil mi arkadaşlar


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
25 Ocak 2024 21:23

Evet o yuzden


KARATEPE84
25 Ocak 2024 21:26

Ama bu Ocak'ta görünmüyor

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