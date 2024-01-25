Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


25 Ocak 2024 21:28
Enerji ve tabi kaynaklar bakanı: Eti maden'e yeni statü

https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/elektrik-ve-dogal-gaza-zam-olacak-mi-bakan-bayraktar-yanitladi-42396161

Haberin içeriğinde 2024 yılında Eti madenin ana statüsünün değişeceği ve yeni bir yapıya geçeceği söyleniyor. Özerkleşme olacak gibi algıladım. Hayırlısı olsun

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