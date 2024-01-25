Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


25 Ocak 2024 21:55
sivas numune hastanesi
arkadaşlar sivas numune hastanesi tayin istiyorum yönetim ve çalışma şartları hakkında bilgi sahibi olan varsa yardımcı olabilir mi acil birm isiyorum özelikle acilin nöbet usuleri çalışma şartları yoğunluk hakinda bilgi verebilirmsiniz

Çok Yazılan Konular

eş tayini alt bölge tayini karar verme kimin yetkisinde ? 3+1 es durumuServis farki paylasmakKul selamı ile hastaneye gelip Allah'tan şifa bekleyenler.3+1 eş durumu ocakta açılır mı?Dilekçem bakanlığa gonderilmiyortibbi sekreter gorev tanimieş durumu-boşanma2023 yılı sağlıkta unvan değişikliği tercih ve sonrası tüm işleyiş

Sözlük

Hipnik seğirme 1 MAJÖR DEPRESYON 1 tuzak 1 Denizi olmayan şehirde yaşayamam diyen insan 2 Çapkın erkek 4 cerne abbas figürü 1 vanitas 1 Öksürük senfonisi 2 kibir 1 aile bağları 2

Son Haberler

Erdoğan İsveç'in NATO'ya katılımını onayladı, Resmi Gazete'de yayımlandıSilivri Adliyesi önünde havaya ateş eden zanlı tutuklandıÇalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren teklif TBMM'de kabul edildiSinop'ta 5 katlı binanın çatısından merdiven boşluğuna düşen çocuk öldüKırgızistan'daki FETÖ okulunda öğrenciye şiddet

Editörün Seçimi

Röportaj - serpiliBüyükşehir tazminatıTÜİK itirafı hissedilen enflasyon yüzde 129Memurların Kangrene Dönen Sorunları!!Yüzde 2 Sendika Barajı İptal edildiMaaş Günü Bir Memurun Kafasında Dönenler2024 Ocak maaşlarımızı yazalımYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Belediyede düz memur maaşı ne kadardır ?2024 atama tahmini sayı